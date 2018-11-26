Столкнулись в Керченском проливе

Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе , который произошел совсем недавно , встревожил не на шутку: что может последовать за этим событиями , обсуждаем с историками и неравнодушными жителями.







В студии:







Дмитрий Победаш — историк , доцент кафедры истории и теории международных отношений УрФУ



Андрей Лямзин — историк , участник военно-патриотического клуба « Горный Щит», член Российского военно-исторического общества





