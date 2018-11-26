Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Столкнулись в Керченском проливе

Запись эфира от 27 ноября 2018г.

Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе, который произошел совсем недавно, встревожил не на шутку: что может последовать за этим событиями, обсуждаем с историками и неравнодушными жителями.

В студии:

Дмитрий Победаш — историк, доцент кафедры истории и теории международных отношений УрФУ
Андрей Лямзин — историк, участник военно-патриотического клуба «Горный Щит», член Российского военно-исторического общества

Ведущие:
Оксана Маклакова
Гости:
Дмитрий Победаш
Андрей Лямзин
Теги:
Дмитрий Победаш, Андрей Лямзин

Новое и интересное

Любовь к сварке
Городские истории
Любовь к сварке
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.