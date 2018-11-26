Столкнулись в Керченском проливе
Запись эфира от 27 ноября 2018г.
- Галина Повереннова, 27 ноябрямогут ли другие страны вообще закрыть границы для России?
- Валентина Макарова, 27 ноябряМогут ли ужесточиться экономические санкции?
- Валентина Макарова, 27 ноябряВсе равно очень тревожно все это как-то. Когда же закончатся эти напряженные отношения России со всем миром?
Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе, который произошел совсем недавно, встревожил не на шутку: что может последовать за этим событиями, обсуждаем с историками и неравнодушными жителями.
В студии:
Дмитрий Победаш — историк, доцент кафедры истории и теории международных отношений УрФУ
Андрей Лямзин — историк, участник военно-патриотического клуба «Горный Щит», член Российского военно-исторического общества
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