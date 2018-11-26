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Екатеринбург без ЭКСПО

Запись эфира от 26 ноября 2018г.

Екатеринбург не получил право проведения всемирной выставки. Однако то, что за уральский город проголосовали треть стран-участниц Генеральной ассамблеи международного бюро выставок — уже неплохой результат.

Анализируем, что еще получил город от самого участия в конкурсе на право принять ЭКСПО.

В студии Константин Пудов — руководитель представительства заявочного комитета в Екатеринбурге
Ведущие:
Оксана Маклакова
Гости:
Константин Пудов
Теги:
Константин Пудов

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