Екатеринбург без ЭКСПО

Екатеринбург не получил право проведения всемирной выставки. Однако то , что за уральский город проголосовали треть стран-участниц Генеральной ассамблеи международного бюро выставок — уже неплохой результат.







Анализируем , что еще получил город от самого участия в конкурсе на право принять ЭКСПО.







В студии Константин Пудов — руководитель представительства заявочного комитета в Екатеринбурге