Екатеринбург без ЭКСПО
Запись эфира от 26 ноября 2018г.
- Вит Мельковский, 26 ноябряИ не связано ли поражение Екатеринбурга с публикациями о Тунгусове?Тун
- Вит Мельковский, 26 ноябряА метро теперь точно не будет (
- Валерия Петрушина, 26 ноябряменя больше волнует, почему борется не Россия? Р везде один только Екатеринбург? почему не пиарят ЭКСПО на территории всей страны?
- Александра Аксенова, 26 ноябряпочему до сих пор жители Екатеринбурга толком и не в курсе, что такое ЭКСПО и что она должна была у нас быть??
Екатеринбург не получил право проведения всемирной выставки. Однако то, что за уральский город проголосовали треть стран-участниц Генеральной ассамблеи международного бюро выставок — уже неплохой результат.
Анализируем, что еще получил город от самого участия в конкурсе на право принять ЭКСПО.
В студии Константин Пудов — руководитель представительства заявочного комитета в Екатеринбурге
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