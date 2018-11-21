Фестиваль волонтеров «Данко» в «Крапивинке»

Открытый фестиваль волонтеров «Данко» в библиотеке имени Крапивина 5 декабря.

В течение всего года в России проводились конкурсы на лучшие волонтерские проекты, в том числе, в библиотечной сфере. В фестивале «Данко» примут участие представители волонтерских и добровольческих молодежных движений Свердловской области. Выступят специальные гости из Москвы и Новосибирска. Будут представлены лучшие волонтерские проекты в сфере культуры и науки. Волонтеры и добровольцы будут делиться опытом и идеями. Ожидается концертная программа и награждение лучших проектов призами и благодарственными письмами.

Гости: Батурина Анна Сергеевна, заведующая отделом проектов библиотеки им.Крапивина;

Садыкова Нина Олеговна, научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук, волонтер в сфере научного просвещения, участник проекта библиотеки Крапивина «Школа интеллектуального любопытства»