Фестиваль волонтеров «Данко» в «Крапивинке»
Запись эфира от 03 декабря 2018г.
- Татьяна Попова, 03 декабряа как можно записаться в волонтеры считать птиц, живу около парка и смотрю на них каждый день, могу и посчитать)
- Галина Повереннова, 03 декабряа есть где-то лекции бесплатные в городе? приезжает много популярных лекторов, но цены кусаются(
Открытый фестиваль волонтеров «Данко» в библиотеке имени Крапивина 5 декабря.
В течение всего года в России проводились конкурсы на лучшие волонтерские проекты, в том числе, в библиотечной сфере. В фестивале «Данко» примут участие представители волонтерских и добровольческих молодежных движений Свердловской области. Выступят специальные гости из Москвы и Новосибирска. Будут представлены лучшие волонтерские проекты в сфере культуры и науки. Волонтеры и добровольцы будут делиться опытом и идеями. Ожидается концертная программа и награждение лучших проектов призами и благодарственными письмами.
Гости: Батурина Анна Сергеевна, заведующая отделом проектов библиотеки им.Крапивина;
Садыкова Нина Олеговна, научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук, волонтер в сфере научного просвещения, участник проекта библиотеки Крапивина «Школа интеллектуального любопытства»