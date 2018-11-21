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Фестиваль волонтеров «Данко» в «Крапивинке»

Запись эфира от 03 декабря 2018г.

  • Татьяна Попова
    Татьяна Попова, 03 декабря
    а как можно записаться в волонтеры считать птиц, живу около парка и смотрю на них каждый день, могу и посчитать)
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    • Галина Повереннова
      Галина Повереннова, 03 декабря
      а есть где-то лекции бесплатные в городе? приезжает много популярных лекторов, но цены кусаются(
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      Открытый фестиваль волонтеров «Данко» в библиотеке имени Крапивина 5 декабря.

      В течение всего года в России проводились конкурсы на лучшие волонтерские проекты, в том числе, в библиотечной сфере. В фестивале «Данко» примут участие представители волонтерских и добровольческих молодежных движений Свердловской области. Выступят специальные гости из Москвы и Новосибирска. Будут представлены лучшие волонтерские проекты в сфере культуры и науки. Волонтеры и добровольцы будут делиться опытом и идеями. Ожидается концертная программа и награждение лучших проектов призами и благодарственными письмами.

      Гости: Батурина Анна Сергеевна, заведующая отделом проектов библиотеки им.Крапивина;

      Садыкова Нина Олеговна, научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук, волонтер в сфере научного просвещения, участник проекта библиотеки Крапивина «Школа интеллектуального любопытства»

      Ведущие:
      Оксана Маклакова
      Гости:
      Анна Батурина
      Теги:
      волонтеры, библиотека, наука, культура, Анна Батурина

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