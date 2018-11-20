В стиле милитари! Новые памятники Екатеринбурга
Запись эфира от 21 ноября 2018г.
- Marina , 21 ноябряА мне нравится памятник Бабыкину у управления дороги. Он душевный очень. Хочется с ним здороваться. Простенький, но очень живой
- Marina , 21 ноябряМне кажется, у памятника контрразведчикам что-то то не так с физиологией. Есть ощущение, что вносили изменения. И поза очень мтранная, неестественная. Получается комичный эффект. Вопрос: много ли правок вносилось от эскиза до воплощения?
- Дмитрий Фоминцев, 21 ноябряКстати, Альшевских сегодня предложил вернуть Краснознамённую группу
- Галина Повереннова, 21 ноябрянадо больше добрых памятников, правда
- Валерия Петрушина, 21 ноябрянаверное, у военных больше всего денег сейчас, вот и заказывают памятники солдатам
- Дмитрий Фоминцев, 21 ноябряПроводить 2 месяца работы, без согласования с горожанами, это нормально? Нужен ли вообще такой памятник городу и во сколько он обошелся ФСБшникам?
- Владислав Горин, 21 ноябряКто из современников достоин? И такое небольшое задание в прямом эфире: как должен выглядеть памятник в аэропорту, когда его назовут (доименуют) именем Бажова. Каким должен быть пластический этюд на тему "Сказочник и самолет"?
- Владислав Горин, 21 ноябряА про то, какие снести памятники, поговорите? Ленина-Свердлова-Кирова, кого из это святой троицы казнили бы?
В минувшие выходные в Екатеринбурге открыли памятник контрразведчикам. Всего в Екатеринбурге порядка тридцати военных монументов. Многие из них установили за последние годы. Бронзовый пограничник, сразу несколько десантников-Маргеловых и другие.
Зачем Екатеринбургу так много «военных» памятников? Какой скрытый и не скрытый месседж несут они горожанам? Каких памятников нам еще не хватает? Обсуждаем в прямом эфире на ЕТВ.
ФОТО ДМИТРИЙ ФОМИНЦЕВ.
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