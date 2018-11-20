В стиле милитари! Новые памятники Екатеринбурга

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Зачем Екатеринбургу так много « военных» памятников? Какой скрытый и не скрытый месседж несут они горожанам? Каких памятников нам еще не хватает? Обсуждаем в прямом эфире на ЕТВ.





ФОТО ДМИТРИЙ ФОМИНЦЕВ.

В минувшие выходные в Екатеринбурге открыли памятник контрразведчикам. Всего в Екатеринбурге порядка тридцати военных монументов. Многие из них установили за последние годы. Бронзовый пограничниксразу несколько десантников-Маргеловых и другие.