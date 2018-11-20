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В стиле милитари! Новые памятники Екатеринбурга

Запись эфира от 21 ноября 2018г.

  • Marina , 21 ноября
    А мне нравится памятник Бабыкину у управления дороги. Он душевный очень. Хочется с ним здороваться. Простенький, но очень живой
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    • Marina , 21 ноября
      Мне кажется, у памятника контрразведчикам что-то то не так с физиологией. Есть ощущение, что вносили изменения. И поза очень мтранная, неестественная. Получается комичный эффект. Вопрос: много ли правок вносилось от эскиза до воплощения?
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      • Дмитрий Фоминцев, 21 ноября
        Кстати, Альшевских сегодня предложил вернуть Краснознамённую группу
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        • Галина Повереннова
          Галина Повереннова, 21 ноября
          надо больше добрых памятников, правда
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          • Валерия Петрушина
            Валерия Петрушина, 21 ноября
            наверное, у военных больше всего денег сейчас, вот и заказывают памятники солдатам
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            • Дмитрий Фоминцев, 21 ноября
              Проводить 2 месяца работы, без согласования с горожанами, это нормально? Нужен ли вообще такой памятник городу и во сколько он обошелся ФСБшникам?
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              • Владислав Горин
                Владислав Горин, 21 ноября
                Кто из современников достоин? И такое небольшое задание в прямом эфире: как должен выглядеть памятник в аэропорту, когда его назовут (доименуют) именем Бажова. Каким должен быть пластический этюд на тему "Сказочник и самолет"?
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                • Владислав Горин
                  Владислав Горин, 21 ноября
                  А про то, какие снести памятники, поговорите? Ленина-Свердлова-Кирова, кого из это святой троицы казнили бы?
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                  В минувшие выходные в Екатеринбурге открыли памятник контрразведчикам. Всего в Екатеринбурге порядка тридцати военных монументов. Многие из них установили за последние годы. Бронзовый пограничник, сразу несколько десантников-Маргеловых и другие.
                  Зачем Екатеринбургу так много «военных» памятников? Какой скрытый и не скрытый месседж несут они горожанам? Каких памятников нам еще не хватает? Обсуждаем в прямом эфире на ЕТВ.

                  ФОТО ДМИТРИЙ ФОМИНЦЕВ.
                  Ведущие:
                  Оксана Маклакова
                  Гости:
                  Константин Грюнберг
                  Александр Перцев
                  Теги:
                  Черный тюльпан, ЦПКиО, ОДО, памятник, Константин Грюнберг, Александр Перцев

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