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Как составить генеалогическое древо

Запись эфира от 22 ноября 2018г.

    История семьи может быть гораздо интереснее истории целой страны…
    Как узнать свою родословную, в какие архивы писать запросы и что интересно могут поведать домовые книги? В Екатеринбурге открывается Уральская родоведческая научно-практическая конференция. С ее участниками и самыми активными исследователями поговорим на ЕТВ.

    В студии:
    Юрий Коновалов — зампредседателя Уральского историко-родоведческого общества
    Ольга Титова — член правления Уральского генеалогического общества
    Татьяна Гребенщикова — зампредседателя Уральского историко-родоведческого общества (г.Березовский)
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
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