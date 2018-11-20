Как составить генеалогическое древо

История семьи может быть гораздо интереснее истории целой страны…



Как узнать свою родословную , в какие архивы писать запросы и что интересно могут поведать домовые книги? В Екатеринбурге открывается Уральская родоведческая научно-практическая конференция. С ее участниками и самыми активными исследователями поговорим на ЕТВ.







В студии:



Юрий Коновалов — зампредседателя Уральского историко-родоведческого общества



Ольга Титова — член правления Уральского генеалогического общества

