Как составить генеалогическое древо
Запись эфира от 22 ноября 2018г.
История семьи может быть гораздо интереснее истории целой страны…
Как узнать свою родословную, в какие архивы писать запросы и что интересно могут поведать домовые книги? В Екатеринбурге открывается Уральская родоведческая научно-практическая конференция. С ее участниками и самыми активными исследователями поговорим на ЕТВ.
В студии:
Юрий Коновалов — зампредседателя Уральского историко-родоведческого общества
Ольга Титова — член правления Уральского генеалогического общества
Татьяна Гребенщикова — зампредседателя Уральского историко-родоведческого общества (г.Березовский)
Новое и интересное
Любовь к сварке
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ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.