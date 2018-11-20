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ЭКСПО 2025. Три дня до решения

Запись эфира от 21 ноября 2018г.

    В пятницу, 23 ноября, в Париже назовут город, где в 2025 году пройдет всемирная универсальная выставка. Екатеринбург, Осака или Баку. Один из этих мегаполисов на полгода превратится в столицу ЭКСПО.
    О том, что уже сделано и что предстоит сделать в случае нашей победы — говорим с руководителем представительства заявочного комитета ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге Константином Пудовым.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Константин Пудов
    Теги:
    Константин Пудов

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