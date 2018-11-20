ЭКСПО 2025. Три дня до решения

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О том , что уже сделано и что предстоит сделать в случае нашей победы — говорим с руководителем представительства заявочного комитета ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге Константином Пудовым.

В пятницу23 ноябряв Париже назовут городгде в 2025 году пройдет всемирная универсальная выставка. ЕкатеринбургОсака или Баку. Один из этих мегаполисов на полгода превратится в столицу ЭКСПО.