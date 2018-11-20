ЭКСПО 2025. Три дня до решения
Запись эфира от 21 ноября 2018г.
В пятницу, 23 ноября, в Париже назовут город, где в 2025 году пройдет всемирная универсальная выставка. Екатеринбург, Осака или Баку. Один из этих мегаполисов на полгода превратится в столицу ЭКСПО.
О том, что уже сделано и что предстоит сделать в случае нашей победы — говорим с руководителем представительства заявочного комитета ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге Константином Пудовым.
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