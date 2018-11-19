ВМЕСТЕ ПРОТИВ СПИДА





Новость о том , что Екатеринбург , первый из российских городов , решил и решился подписать Парижскую декларацию о противодействии распространению ВИЧ-инфекции , кого-то обрадовала и вдохновила , кого-то озадачила , а кого-то разозлила. Но точно никого не оставила равнодушным. Собственно , само подписание еще не состоялось , оно назначено на 1 декабря 2018 ( когда во всем мире будет отмечаться очередной День борьбы со СПИДом). ЕТВ попытался разобраться в том , что означает это решение для Екатеринбурга и страны. Какие обязательства берет на себя город , подписывая эту декларацию? Какие « бонусы» может получить? Как это скажется на горожанах , живущих с ВИЧ? О чем говорит опыт соседей , уже подписавших этот документ?



Екатеринбург подпишет Парижскую декларацию по борьбе с ВИЧ.