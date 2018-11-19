ВМЕСТЕ ПРОТИВ СПИДА
Запись эфира от 19 ноября 2018г.
Екатеринбург подпишет Парижскую декларацию по борьбе с ВИЧ.
Новость о том, что Екатеринбург, первый из российских городов, решил и решился подписать Парижскую декларацию о противодействии распространению ВИЧ-инфекции, кого-то обрадовала и вдохновила, кого-то озадачила, а кого-то разозлила. Но точно никого не оставила равнодушным. Собственно, само подписание еще не состоялось, оно назначено на 1 декабря 2018 (когда во всем мире будет отмечаться очередной День борьбы со СПИДом). ЕТВ попытался разобраться в том, что означает это решение для Екатеринбурга и страны. Какие обязательства берет на себя город, подписывая эту декларацию? Какие «бонусы» может получить? Как это скажется на горожанах, живущих с ВИЧ? О чем говорит опыт соседей, уже подписавших этот документ?
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