Вторая жизнь башни
Запись эфира от 20 ноября 2018г.
В каждом городе наверняка есть старые водонапорные башни. Одни заброшенные, в других теплится жизнь. Стоит ли возрождать старые технические сооружения, и как вдохнуть в них новую жизнь? В Екатеринбурге на форуме хранителей башен и подземелий собрались энтузиасты, которые ищут и находят возможности возрождать эти уникальные исторические объекты. Поговорим с ними о том, все ли башни можно ревитализировать, насколько это сложно и можно ли рассчитывать в этом вопросе на поддержку горожан?
В студии:
Екатерина Калужникова — куратор музея «Водонапорная башня»
Александр Лунев — хранитель башни г. Томск
Анна Трепалова — директор музейного комплекса «Северская домна»
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