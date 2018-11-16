Вторая жизнь башни

В каждом городе наверняка есть старые водонапорные башни. Одни заброшенные , в других теплится жизнь. Стоит ли возрождать старые технические сооружения , и как вдохнуть в них новую жизнь? В Екатеринбурге на форуме хранителей башен и подземелий собрались энтузиасты , которые ищут и находят возможности возрождать эти уникальные исторические объекты. Поговорим с ними о том , все ли башни можно ревитализировать , насколько это сложно и можно ли рассчитывать в этом вопросе на поддержку горожан?







В студии:







Екатерина Калужникова — куратор музея « Водонапорная башня»



Александр Лунев — хранитель башни г. Томск