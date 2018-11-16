Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Вторая жизнь башни

Запись эфира от 20 ноября 2018г.

    В каждом городе наверняка есть старые водонапорные башни. Одни заброшенные, в других теплится жизнь. Стоит ли возрождать старые технические сооружения, и как вдохнуть в них новую жизнь? В Екатеринбурге на форуме хранителей башен и подземелий собрались энтузиасты, которые ищут и находят возможности возрождать эти уникальные исторические объекты. Поговорим с ними о том, все ли башни можно ревитализировать, насколько это сложно и можно ли рассчитывать в этом вопросе на поддержку горожан?

    В студии:

    Екатерина Калужникова — куратор музея «Водонапорная башня»
    Александр Лунев — хранитель башни г. Томск
    Анна Трепалова — директор музейного комплекса «Северская домна»
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.