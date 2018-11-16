Приговор тренеру фитнес-центра , которого на 8 лет отправили в колонию строгого режима , обвинив в сексуальных действиях иного характера в отношении несовершеннолетнего , не на шутку озадачило взрослых и в первую очередь тех , кто работает с детьми. Не выйдет ли так , что взрослые теперь будут бояться просто общаться с детьми и учить их чему-то.



Про отложенный эффект этого приговора поговорим на ЕТВ.







В студии:







Анастасия Беренова — психолог

Антон Гиренко-Коцуба — владелец сети фитнес-центров , член Общественной палаты Свердловской области



Герман Карелин — адвокат

