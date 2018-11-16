8 лет — отложенный эффект
Запись эфира от 19 ноября 2018г.
- Валерия Петрушина, 19 ноябряможно ли воспитать ребёнка так, чтобы он не придумывал все эти сексуальные истории (про домогательство или ещё что)? чтобы и верить/не верить не пришлось
- Королева Нина, 19 ноябряна факультете журналистики нам педагог из юракадемии каждый раз твердила, что российское законодательство самое лояльное и как бы объективное: предупрежден законом - ответишь по закону. так ли это?
- Галина Повереннова, 19 ноябряКак вы считаете, дорогие гости, правда ли сегодня в нашем мире по сути каждый с такой подорванной психикой, что при определённых обстоятельствах любой может творить неадекватную жестокость? То есть каждый псих, но не у всех это проявилось.
Приговор тренеру фитнес-центра, которого на 8 лет отправили в колонию строгого режима, обвинив в сексуальных действиях иного характера в отношении несовершеннолетнего, не на шутку озадачило взрослых и в первую очередь тех, кто работает с детьми. Не выйдет ли так, что взрослые теперь будут бояться просто общаться с детьми и учить их чему-то.
Про отложенный эффект этого приговора поговорим на ЕТВ.
В студии:
Анастасия Беренова — психолог
Антон Гиренко-Коцуба — владелец сети фитнес-центров, член Общественной палаты Свердловской области
Герман Карелин — адвокат
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