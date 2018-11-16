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8 лет — отложенный эффект

Запись эфира от 19 ноября 2018г.

  • Валерия Петрушина
    Валерия Петрушина, 19 ноября
    можно ли воспитать ребёнка так, чтобы он не придумывал все эти сексуальные истории (про домогательство или ещё что)? чтобы и верить/не верить не пришлось
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    • Королева Нина
      Королева Нина, 19 ноября
      на факультете журналистики нам педагог из юракадемии каждый раз твердила, что российское законодательство самое лояльное и как бы объективное: предупрежден законом - ответишь по закону. так ли это?
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      • Галина Повереннова
        Галина Повереннова, 19 ноября
        Как вы считаете, дорогие гости, правда ли сегодня в нашем мире по сути каждый с такой подорванной психикой, что при определённых обстоятельствах любой может творить неадекватную жестокость? То есть каждый псих, но не у всех это проявилось.
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        Приговор тренеру фитнес-центра, которого на 8 лет отправили в колонию строгого режима, обвинив в сексуальных действиях иного характера в отношении несовершеннолетнего, не на шутку озадачило взрослых и в первую очередь тех, кто работает с детьми. Не выйдет ли так, что взрослые теперь будут бояться просто общаться с детьми и учить их чему-то.
        Про отложенный эффект этого приговора поговорим на ЕТВ.

        В студии:

        Анастасия Беренова — психолог
        Антон Гиренко-Коцуба — владелец сети фитнес-центров, член Общественной палаты Свердловской области
        Герман Карелин — адвокат

        Ведущие:
        Оксана Маклакова
        Гости:
        Антон Гиренко-Коцуба
        Теги:
        Антон Гиренко-Коцуба

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