Новый глава

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Запись эфира от 25 сентября 2018г.

    Депутаты Екатеринбургской городской думы назначили нового мэра города. Чего от него ждать? Прогнозы политологов.
    — Михаил Коробельников, политолог;
    — Анатолий Гагарин, политолог, руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества;
    — Платон Маматов, политолог.
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Гости:
    Александр Высокинский
    Платон Маматов
    Анатолий Гагарин
    Михаил Коробельников
    Теги:
    Выборы, мэр, политика, Александр Высокинский, Платон Маматов, Анатолий Гагарин, Михаил Коробельников

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