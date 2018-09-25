Новый глава
Запись эфира от 25 сентября 2018г.
Депутаты Екатеринбургской городской думы назначили нового мэра города. Чего от него ждать? Прогнозы политологов.
— Михаил Коробельников, политолог;
— Анатолий Гагарин, политолог, руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества;
— Платон Маматов, политолог.
Новое и интересное
Семь раз отмэрь
В Екатеринбурге завершаются собеседования кандидатов на пост главы города. Что дальше?
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях