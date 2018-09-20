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Наследственные фонды и статьи за репост

Эфир от 20 сентября 2018г.
В данный момент запись трансляции недоступна.
Приносим свои извинения.

    800 международных экспертов в области права из 30 стран мира — приехали на Европейско-Азиатский правовой конгресс в Екатеринбург. Мы поговорили со спикерами конгресса об изменениях в оформлении наследства и о том, что опасно постить в своих социальных сетях.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
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