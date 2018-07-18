Договориться с соседями! Горожане и благоустройство

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Как городу научиться говорить на одном языке с жителями? Как жители могут влиять на изменения внешнего облика родного города? Ответы будем искать в прямом эфире ЕТВ.

Планы по благоустройству тротуара на Ленина97жилой домна первом этаже которого находится Коляда-театр) вызвали бурную негативную реакцию старожилов. Жителей не устроил проект благоустройства территориисогласно которому из 29 многолетних лип останется только 9 деревьев.