Договориться с соседями! Горожане и благоустройство
Запись эфира от 19 июля 2018г.
- Александра Аксенова, 19 июлякогда в итоге газон доделают?
- Александра Аксенова, 19 июляДоговариваться с жителями: всегда сложно: там где больше 8 человек - согласия никогда не будет
- Галина Повереннова, 19 июляУважаемый создатель фонда, что неправильно с нашими газонами? Почему вы хотите все переиначить?
- Анна Сергеева, 19 июлямой совет по разрешению этого конфликта - надо выделить для жильцов дома постоянные абонементы, чтобы они приобщались к театру, жили с ним одной жизнью. Вся проблема от того, что они видят праздник, а их на него не зовут
Планы по благоустройству тротуара на Ленина, 97 (жилой дом, на первом этаже которого находится Коляда-театр) вызвали бурную негативную реакцию старожилов. Жителей не устроил проект благоустройства территории, согласно которому из 29 многолетних лип останется только 9 деревьев.
Как городу научиться говорить на одном языке с жителями? Как жители могут влиять на изменения внешнего облика родного города? Ответы будем искать в прямом эфире ЕТВ.
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