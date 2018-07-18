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Договориться с соседями! Горожане и благоустройство

Запись эфира от 19 июля 2018г.

  • Александра Аксенова
    Александра Аксенова, 19 июля
    когда в итоге газон доделают?
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    • Александра Аксенова
      Александра Аксенова, 19 июля
      Договариваться с жителями: всегда сложно: там где больше 8 человек - согласия никогда не будет
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      • Галина Повереннова
        Галина Повереннова, 19 июля
        Уважаемый создатель фонда, что неправильно с нашими газонами? Почему вы хотите все переиначить?
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        • Анна Сергеева, 19 июля
          мой совет по разрешению этого конфликта - надо выделить для жильцов дома постоянные абонементы, чтобы они приобщались к театру, жили с ним одной жизнью. Вся проблема от того, что они видят праздник, а их на него не зовут
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          Планы по благоустройству тротуара на Ленина, 97 (жилой дом, на первом этаже которого находится Коляда-театр) вызвали бурную негативную реакцию старожилов. Жителей не устроил проект благоустройства территории, согласно которому из 29 многолетних лип останется только 9 деревьев.
          Как городу научиться говорить на одном языке с жителями? Как жители могут влиять на изменения внешнего облика родного города? Ответы будем искать в прямом эфире ЕТВ.
          Ведущие:
          Оксана Маклакова
          Гости:
          Юрий Окунев
          Владимир Шахрин
          Николай Коляда
          Теги:
          тополиный пух, скандал, газон, кинотеатр, театр, Юрий Окунев, Владимир Шахрин, Николай Коляда

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