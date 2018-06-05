Космос для каждого

Сегодня для Екатеринбурга очень важный день: в космос на корабле « Союз МС-09» отправляется земляк — екатеринбуржец Сергей Прокопьев. Он полетит в космос в первый раз и будет командиром космического корабля.

О роли космоса в нашей жизни и о будущих горизонтах поговорим в эфире ЕТВ с космонавтом , строителем космических кораблей и популяризатором темы космоса.



В студии:



Александр Лазуткин — российский космонавт

Леонид Шалимов — специалист в области создания систем управления ракетных комплексов и космических аппаратов , генеральный директор НПО Автоматики им. Семихатова 1997–2016 гг.

Александр Изгагин — директор планетария

