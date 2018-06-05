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Космос для каждого

Запись эфира от 06 июня 2018г.

Сегодня для Екатеринбурга очень важный день: в космос на корабле «Союз МС-09» отправляется земляк — екатеринбуржец Сергей Прокопьев. Он полетит в космос в первый раз и будет командиром космического корабля.
О роли космоса в нашей жизни и о будущих горизонтах поговорим в эфире ЕТВ с космонавтом, строителем космических кораблей и популяризатором темы космоса.

В студии:

Александр Лазуткин — российский космонавт
Леонид Шалимов — специалист в области создания систем управления ракетных комплексов и космических аппаратов, генеральный директор НПО Автоматики им. Семихатова 1997–2016 гг.
Александр Изгагин — директор планетария
Ведущие:
Оксана Маклакова
Гости:
Сергей Прокопьев
Сергей Федяков
Леонид Шалимов
Теги:
кино, Кинотеатр "Салют", космос, Сергей Прокопьев, Сергей Федяков, Леонид Шалимов

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