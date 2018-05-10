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К единому знаменателю. Что будет с киосками в Екатеринбурге?

Запись эфира от 14 мая 2018г.

    Трейлеры и остановочные киоски, павильоны с мороженым и газетами. Как администрация города планирует навести порядок в сфере нестационарных объектов торговли? Сколько в Екатеринбурге незаконных киосков и за чей счет их сносят? Все подробности в интервью с главой комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Еленой Чернышевой.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
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