К единому знаменателю. Что будет с киосками в Екатеринбурге?

Трейлеры и остановочные киоски , павильоны с мороженым и газетами. Как администрация города планирует навести порядок в сфере нестационарных объектов торговли? Сколько в Екатеринбурге незаконных киосков и за чей счет их сносят? Все подробности в интервью с главой комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Еленой Чернышевой.