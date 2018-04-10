Премьера на носу

В Екатеринбургском театре оперы и балета впервые в России будет поставлена опера чешского композитора Богуслава Мартину « Греческие пассионы». Вместе с недавними премьерами Екатеринбургского театра — « Сатьяграхой» и « Пассажиркой» — опера Мартину образует трилогию о непротивлении злу и победы человека над обстоятельствами. Над спектаклем вновь работают дирижер Оливер фон Дохнаньи и режиссер Тадеуш Штрассбергер. Чего ждать от постановки зрителю , обсудим на ЕТВ.



В студии:



Андрей Шишкин — директор Екатеринбургского театра оперы и балета ,

игумен Вениамин Райников —секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии

Тадеуш Штрассбергер — режиссер-постановщик, сценограф



