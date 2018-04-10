Премьера на носу
Запись эфира от 12 апреля 2018г.
В Екатеринбургском театре оперы и балета впервые в России будет поставлена опера чешского композитора Богуслава Мартину «Греческие пассионы». Вместе с недавними премьерами Екатеринбургского театра — «Сатьяграхой» и «Пассажиркой» — опера Мартину образует трилогию о непротивлении злу и победы человека над обстоятельствами. Над спектаклем вновь работают дирижер Оливер фон Дохнаньи и режиссер Тадеуш Штрассбергер. Чего ждать от постановки зрителю, обсудим на ЕТВ.
В студии:
Андрей Шишкин — директор Екатеринбургского театра оперы и балета,
игумен Вениамин Райников —секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии
Тадеуш Штрассбергер — режиссер-постановщик, сценограф
В студии:
Андрей Шишкин — директор Екатеринбургского театра оперы и балета,
игумен Вениамин Райников —секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии
Тадеуш Штрассбергер — режиссер-постановщик, сценограф
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