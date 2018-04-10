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Премьера на носу

Запись эфира от 12 апреля 2018г.

    В Екатеринбургском театре оперы и балета впервые в России будет поставлена опера чешского композитора Богуслава Мартину «Греческие пассионы». Вместе с недавними премьерами Екатеринбургского театра — «Сатьяграхой» и «Пассажиркой» — опера Мартину образует трилогию о непротивлении злу и победы человека над обстоятельствами. Над спектаклем вновь работают дирижер Оливер фон Дохнаньи и режиссер Тадеуш Штрассбергер. Чего ждать от постановки зрителю, обсудим на ЕТВ.

    В студии:

    Андрей Шишкин — директор Екатеринбургского театра оперы и балета,
    игумен Вениамин Райников —секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии
    Тадеуш Штрассбергер — режиссер-постановщик, сценограф

    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Гости:
    Вениамин Райников
    Андрей Шишкин
    Теги:
    опера, Театр оперы и балета, режиссер, церковь, Крестный ход, премьера, Вениамин Райников, Андрей Шишкин

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