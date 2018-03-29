Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Спастись и спасти

Запись эфира от 29 марта 2018г.

Как спастись, когда все кругом в боли и огне, как спасти себя и спасти другого? Много пищи для рефлексии преподносит нынешняя неделя. Поговорим об этом на ЕТВ с практикующим психологом Гульнарой Ивановой.

Ведущие:
Ольга Павлова
Гости:
Теги:

Новое и интересное

Любовь к сварке
Городские истории
Любовь к сварке
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
От Ирины Шутько
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.