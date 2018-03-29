Спастись и спасти
Запись эфира от 29 марта 2018г.
- Александра Аксенова, 29 мартавот удивительно: сколько трагедий за последнее время произошло: самолеты падали, теракты... а люди не очерствели нисколько - помогают поддерживают. это особенность человека? или именно русского человека?
- Валерия Петрушина, 29 мартатаблетки и успокоительные хорошо действуют в таких ситуациях?
- Галина Повереннова, 29 мартаматери Беслана ведь живут
- Королева Нина, 29 мартакак живут потом люди после трагедии?
- Галина Смолина, 29 мартаможно эту боль самом пережить? или только психолог поможет?
- Королева Нина, 29 мартаа почему тогда такая злость льется особенно из соцсетей?
Как спастись, когда все кругом в боли и огне, как спасти себя и спасти другого? Много пищи для рефлексии преподносит нынешняя неделя. Поговорим об этом на ЕТВ с практикующим психологом Гульнарой Ивановой.
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