Пожар в ТЦ Кемерово Президент назвал результатом халатности и разгильдяйства. Второй день не смолкают разговоры — безопасны ли торговые центры , и готовы ли люди сориентироваться в экстремальной ситуации? Как не впасть в панику — обсуждаем на ЕТВ