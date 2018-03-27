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«Зимняя вишня» — как пережить и не повторить

Запись эфира от 27 марта 2018г.

  • Наталья Татаринова
    Наталья Татаринова, 27 марта
    человечество горит всю свою историю, города сгорали целиком. Неужели никакого опыта не накопили за тысячелетия(
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    • Валерия Петрушина
      Валерия Петрушина, 27 марта
      сейчас все перекладывают вину друг на друга, если бы кто-то взял ее на себя, и признал себе- я виноват, неужто самому бы не жилось проще?
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      • Галина Повереннова
        Галина Повереннова, 27 марта
        сейчас выворачивают все так, что родители сами виноваты, неча детей одних оставлять в ТЦ. Многие родители оставляли детей на платных площадках в ТЦ и шли за покупками. Может, это реально немного безолаберно?
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        Ведущие:
        Владислав Горин
        Гости:
        Евгений Лобанов
        Анна Кирьянова
        Илья Сотонин
        Теги:
        Евгений Лобанов, Анна Кирьянова, Илья Сотонин

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