«Зимняя вишня» — как пережить и не повторить
Запись эфира от 27 марта 2018г.
- Наталья Татаринова, 27 мартачеловечество горит всю свою историю, города сгорали целиком. Неужели никакого опыта не накопили за тысячелетия(
- Валерия Петрушина, 27 мартасейчас все перекладывают вину друг на друга, если бы кто-то взял ее на себя, и признал себе- я виноват, неужто самому бы не жилось проще?
- Галина Повереннова, 27 мартасейчас выворачивают все так, что родители сами виноваты, неча детей одних оставлять в ТЦ. Многие родители оставляли детей на платных площадках в ТЦ и шли за покупками. Может, это реально немного безолаберно?
Пожар в ТЦ Кемерово Президент назвал результатом халатности и разгильдяйства. Второй день не смолкают разговоры — безопасны ли торговые центры, и готовы ли люди сориентироваться в экстремальной ситуации? Как не впасть в панику — обсуждаем на ЕТВ
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