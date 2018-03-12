А будут возмущаться, отключим интернет!
Запись эфира от 13 марта 2018г.
- Королева Нина, 13 мартая представляю, что можно отключить банки от системы свифт, но чтобы вообще все - не представляю.
- Надя Лебедева, 13 мартаКак сейчас можно что-то ограничить? Кто-то не знает еще как заходить на торренты?
- Олег Мелехов, 13 мартаТо есть, вообще все ресурсы отключат? Останутся только дышащие на ладан госуслуги?
- Татьяна Попова, 13 мартаОстаётся надеяться, что от идеи до воплощения, как это часто бывает, пройдёт целая жизнь. Или в плане запретов у нас всё быстрее работает?
- Марина Плаксина, 13 мартану ведь может быть какая-то польза будет от отключения интернета? Вот с продуктами же лучше стало после санкций? Стали больше своих сыров делать, например
Россия технически готова к отключению от мирового интернета — об этом сообщил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко. Что значит это заявление? Не превратится ли интернет в России в закрытую внутреннюю сеть, как в Северной Корее? Обсудим на ЕТВ.
В студии:
Александр Давыдов — председатель совета директоров NAUMEN
Михаил Климарев — IT-анатлитик
В студии:
Александр Давыдов — председатель совета директоров NAUMEN
Михаил Климарев — IT-анатлитик
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