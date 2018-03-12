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А будут возмущаться, отключим интернет!

Запись эфира от 13 марта 2018г.

  • Королева Нина
    Королева Нина, 13 марта
    я представляю, что можно отключить банки от системы свифт, но чтобы вообще все - не представляю.
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    • Надя Лебедева, 13 марта
      Как сейчас можно что-то ограничить? Кто-то не знает еще как заходить на торренты?
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      • Олег Мелехов
        Олег Мелехов, 13 марта
        То есть, вообще все ресурсы отключат? Останутся только дышащие на ладан госуслуги?
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        • Татьяна Попова
          Татьяна Попова, 13 марта
          Остаётся надеяться, что от идеи до воплощения, как это часто бывает, пройдёт целая жизнь. Или в плане запретов у нас всё быстрее работает?
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          • Марина Плаксина, 13 марта
            ну ведь может быть какая-то польза будет от отключения интернета? Вот с продуктами же лучше стало после санкций? Стали больше своих сыров делать, например
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            Россия технически готова к отключению от мирового интернета — об этом сообщил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко. Что значит это заявление? Не превратится ли интернет в России в закрытую внутреннюю сеть, как в Северной Корее? Обсудим на ЕТВ.

            В студии:

            Александр Давыдов — председатель совета директоров NAUMEN
            Михаил Климарев — IT-анатлитик



            Ведущие:
            Владислав Горин
            Гости:
            Михаил Климарев
            Александр Давыдов
            Теги:
            интернет, Госдума, Михаил Климарев, Александр Давыдов

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