А будут возмущаться, отключим интернет!

Россия технически готова к отключению от мирового интернета — об этом сообщил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко. Что значит это заявление? Не превратится ли интернет в России в закрытую внутреннюю сеть , как в Северной Корее? Обсудим на ЕТВ.



В студии:



Александр Давыдов — председатель совета директоров NAUMEN

Михаил Климарев — IT-анатлитик







