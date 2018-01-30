Не Свердловская?
Запись эфира от 31 января 2018г.
- Александра Аксенова, 31 январяэто же не только дорогая процедура, так еще и долгая! нет уж, спасибо, пусть останется как есть...
- Галина Смолина, 31 январямне кажется, это очередной трюк, чтобы отвлечь нас от более важный проблем ))
- Валерия Петрушина, 31 январяможет быть и можно поменять, но только не сейчас - это очень затратно
- Королева Нина, 31 январяя считаю, что менять Имя региону не надо: будучи Свердловской областью регион развился и прославился как промышленный и научно-технический центр. Это уже бренд, я считаю
О переименовании области заговорили вновь. На этот раз казаки и очень осторожно. Они провели митинг памяти жертв советских репрессий у памятника Свердлову, которого считают зачинщиком антиказачьего террора. Поэтому и область, по их мнению, стоит называть не именем революционера.
На ЕТВ попытаемся выяснить, какие процедуры все-таки нужно провести для переименования региона. Какие сейчас есть аргументы за и против?
В студии:
Степан Иванов — атаман хутора Исетская линия Союза казаков России
Эдуард Мансуров — депутат городской думы Екатеринбурга от КПРФ
Игорь Володин — заместитель председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного собрания Свердловской области
На ЕТВ попытаемся выяснить, какие процедуры все-таки нужно провести для переименования региона. Какие сейчас есть аргументы за и против?
В студии:
Степан Иванов — атаман хутора Исетская линия Союза казаков России
Эдуард Мансуров — депутат городской думы Екатеринбурга от КПРФ
Игорь Володин — заместитель председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного собрания Свердловской области
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