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Не Свердловская?

Запись эфира от 31 января 2018г.

  • Александра Аксенова
    Александра Аксенова, 31 января
    это же не только дорогая процедура, так еще и долгая! нет уж, спасибо, пусть останется как есть...
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    • Галина Смолина, 31 января
      мне кажется, это очередной трюк, чтобы отвлечь нас от более важный проблем ))
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      • Валерия Петрушина
        Валерия Петрушина, 31 января
        может быть и можно поменять, но только не сейчас - это очень затратно
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        • Королева Нина
          Королева Нина, 31 января
          я считаю, что менять Имя региону не надо: будучи Свердловской областью регион развился и прославился как промышленный и научно-технический центр. Это уже бренд, я считаю
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          О переименовании области заговорили вновь. На этот раз казаки и очень осторожно. Они провели митинг памяти жертв советских репрессий у памятника Свердлову, которого считают зачинщиком антиказачьего террора. Поэтому и область, по их мнению, стоит называть не именем революционера.
          На ЕТВ попытаемся выяснить, какие процедуры все-таки нужно провести для переименования региона. Какие сейчас есть аргументы за и против?

          В студии:

          Степан Иванов — атаман хутора Исетская линия Союза казаков России
          Эдуард Мансуров — депутат городской думы Екатеринбурга от КПРФ
          Игорь Володин — заместитель председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного собрания Свердловской области

          Ведущие:
          Ольга Павлова
          Гости:
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