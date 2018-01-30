Не Свердловская?

О переименовании области заговорили вновь. На этот раз казаки и очень осторожно. Они провели митинг памяти жертв советских репрессий у памятника Свердлову , которого считают зачинщиком антиказачьего террора. Поэтому и область , по их мнению , стоит называть не именем революционера.

На ЕТВ попытаемся выяснить , какие процедуры все-таки нужно провести для переименования региона. Какие сейчас есть аргументы за и против?



В студии:



Степан Иванов — атаман хутора Исетская линия Союза казаков России

Эдуард Мансуров — депутат городской думы Екатеринбурга от КПРФ

Игорь Володин — заместитель председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного собрания Свердловской области



