Зачем нам общественная палата?
Запись эфира от 21 декабря 2017г.
Общественной палате Екатеринбурга 10 лет. В чем ее предназначение? Кто в ней состоит и можно ли стать членом общественной палаты? И какую пользу общественники приносят городу? Обсудим на ЕТВ.
В студии:
Сергей Федяков — член общественной палаты Екатеринбурга
Олег Скворцов — член общественной палаты Екатеринбурга
В студии:
Сергей Федяков — член общественной палаты Екатеринбурга
Олег Скворцов — член общественной палаты Екатеринбурга
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