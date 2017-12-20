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Зачем нам общественная палата?

Запись эфира от 21 декабря 2017г.

    Общественной палате Екатеринбурга 10 лет. В чем ее предназначение? Кто в ней состоит и можно ли стать членом общественной палаты? И какую пользу общественники приносят городу? Обсудим на ЕТВ.

    В студии:

    Сергей Федяков — член общественной палаты Екатеринбурга
    Олег Скворцов — член общественной палаты Екатеринбурга
    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Гости:
    Сергей Федяков
    Теги:
    Сергей Федяков

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