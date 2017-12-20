Зачем нам общественная палата?

Общественной палате Екатеринбурга 10 лет. В чем ее предназначение? Кто в ней состоит и можно ли стать членом общественной палаты? И какую пользу общественники приносят городу? Обсудим на ЕТВ.



В студии:



Сергей Федяков — член общественной палаты Екатеринбурга

Олег Скворцов — член общественной палаты Екатеринбурга