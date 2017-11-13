Как не стать жертвой мошенника в интернете

В Екатеринбург с серией обучающих мастер-классов и семинаров приехал один из топовых специалистов в стране в области кибербезопасности — Максим Ильин. Исламовед , преподаватель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета рассказал о тех , кто создает в сети деструктивные группы и о том , как не стать жертвами киберэкстремистов.