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Как не стать жертвой мошенника в интернете

Запись эфира от 13 ноября 2017г.

    В Екатеринбург с серией обучающих мастер-классов и семинаров приехал один из топовых специалистов в стране в области кибербезопасности — Максим Ильин. Исламовед, преподаватель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета рассказал о тех, кто создает в сети деструктивные группы и о том, как не стать жертвами киберэкстремистов.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Теги:
    интернет, безопасность

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