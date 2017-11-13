Как не стать жертвой мошенника в интернете
Запись эфира от 13 ноября 2017г.
В Екатеринбург с серией обучающих мастер-классов и семинаров приехал один из топовых специалистов в стране в области кибербезопасности — Максим Ильин. Исламовед, преподаватель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета рассказал о тех, кто создает в сети деструктивные группы и о том, как не стать жертвами киберэкстремистов.
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