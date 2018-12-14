Интеллектуальные игры, мюзикл, волейбол!
Запись эфира от 17 декабря 2018г.
Финал сезона интеллектуальных игр в Гуманитарном университете, IT-безопасность в информационном пространстве, выставка о недопонимании, мюзикл «Фанатка», спектакль на немецком языке «Мокинпотт», «Уралочка» на молодёжном чемпионате России
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Екатеринбуржец вошел в тройку финалистов конкурса «Директор года»
В Москве подвели итоги конкурса среди директоров школ. Лучшими сразу в нескольких номинациях стали уральцы.