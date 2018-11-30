Зомби-апокалипсис в Екатеринбурге
Запись эфира от 03 декабря 2018г.
Зомби-апокалипсис в Екатеринбурге, круглый стол посвященный инновационным формам работы с юными корреспондентами свердловских СМИ, концерт Sayonara Boy на площадке Телеклуба, неделя PR и рекламы в Гуманитарном, показ фильма «День фрирайдера», Открытие сезона ночных катаний на коньках.
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