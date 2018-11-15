Ночь искусств в Екатеринбурге
Запись эфира от 19 ноября 2018г.
Ночь искусств в Екатеринбурге;
Музей об ЭТОМ и МузТанцПол;
Ринат Низамов в Гуманитарном;
Спектакль-перформанс «Визит»;
Американский документалист Джон Данэм в Гуманитарном;
30 лет Дому Актёра, Концерт In Bloom Show;
Курилка Гутенберга.
Музей об ЭТОМ и МузТанцПол;
Ринат Низамов в Гуманитарном;
Спектакль-перформанс «Визит»;
Американский документалист Джон Данэм в Гуманитарном;
30 лет Дому Актёра, Концерт In Bloom Show;
Курилка Гутенберга.
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