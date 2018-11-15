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Ночь искусств в Екатеринбурге

Запись эфира от 19 ноября 2018г.

    Ночь искусств в Екатеринбурге;
    Музей об ЭТОМ и МузТанцПол;
    Ринат Низамов в Гуманитарном;
    Спектакль-перформанс «Визит»;
    Американский документалист Джон Данэм в Гуманитарном;
    30 лет Дому Актёра, Концерт In Bloom Show;
    Курилка Гутенберга.
    Ведущие:
    Гости:
    Теги:
    спектакль, театр, искусство, музыка, музей, документальный фильм

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