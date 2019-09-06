Читатели-староверы

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Гости студии:



Оксана Собина, врач-психотерапевт Екатерина Шихова, организатор и продюсер масштабных фестивалей Наталья Цветкова, врач-офтальмолог

Как информационные технологии 21 века меняют наше отношение к литературе и чтению? Может ли человек разучиться читать объёмные содержательные тексты и вместоВойны и мира»серфить» в Сети? Об электронных книгахэлектронных библиотеках и томкак любовь к Достоевскому и Толстому отражается в Инстаграм — поговорим в программеСоюз читателей»