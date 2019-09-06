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Читатели-староверы

Запись эфира от 10 сентября 2019г.

    Как информационные технологии 21 века меняют наше отношение к литературе и чтению? Может ли человек разучиться читать объёмные содержательные тексты и вместо «Войны и мира» «серфить» в Сети? Об электронных книгах, электронных библиотеках и том, как любовь к Достоевскому и Толстому отражается в Инстаграм — поговорим в программе «Союз читателей»
    Гости студии:

    Оксана Собина, врач-психотерапевт

    Екатерина Шихова, организатор и продюсер масштабных фестивалей

    Наталья Цветкова, врач-офтальмолог

    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Теги:
    книга, гаджеты, технологии, авторские права

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