Читатели-староверы
Запись эфира от 10 сентября 2019г.
Как информационные технологии 21 века меняют наше отношение к литературе и чтению? Может ли человек разучиться читать объёмные содержательные тексты и вместо «Войны и мира» «серфить» в Сети? Об электронных книгах, электронных библиотеках и том, как любовь к Достоевскому и Толстому отражается в Инстаграм — поговорим в программе «Союз читателей»
Гости студии:
Оксана Собина, врач-психотерапевт
Екатерина Шихова, организатор и продюсер масштабных фестивалей
Наталья Цветкова, врач-офтальмолог
Новое и интересное
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Общество
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
Гости Екатеринбурга
Разговор с Юлием Гусманом
Сумма мнений Σ
Андрей Бриль. Другой взгляд на прошлое и будущее России
На Урале спродюсировали бой Хабиба Нурмагомедова и Годзиллы
Развлечения
Ящеро-подобный монстр сошелся в поединке с чемпионом по смешанным единоборствам на страницах комикса, который издали в Екатеринбурге.