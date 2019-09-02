Литература и парфюмерия

« Дыша духами и туманами»: парфюмерия и литература переплетены со времен Шекспира. Так что по классическим произведениям можно изучать историю ароматов: когда в моде были Герлен и Шанель , кто пах жасмином и как ароматы становились полноценными героями книг. Но и сами парфюмеры должны обладать богатым словарным запасом , чтобы описывать ощущения от духов. О специальном профессиональном словаре нам расссказала парфюмер Анна Макаришина , а о духах , посвященных писателям, — автор лекций о парфюме Наталья Шахова.