Литература и парфюмерия
Запись эфира от 03 сентября 2019г.
«Дыша духами и туманами»: парфюмерия и литература переплетены со времен Шекспира. Так что по классическим произведениям можно изучать историю ароматов: когда в моде были Герлен и Шанель, кто пах жасмином и как ароматы становились полноценными героями книг. Но и сами парфюмеры должны обладать богатым словарным запасом, чтобы описывать ощущения от духов. О специальном профессиональном словаре нам расссказала парфюмер Анна Макаришина, а о духах, посвященных писателям, — автор лекций о парфюме Наталья Шахова.
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