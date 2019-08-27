Книжный блогер: кто это?
Запись эфира от 27 августа 2019г.
В «мировой паутине» сотни пользователей, которые делают обзоры и дают рецензии на книги. Но как из книжного червя стать популярным блогером? Можно ли превратить хобби в бизнес, приносящий не только бесплатные книги и лайки, но и реальные деньги? И как читать так, чтобы регулярно выдавать посты для социальных сетей — обсудим в программе «Союз читателей» вместе с книжным блогером Яной Кириченко и сотрудником библиотеки Белинского Екатериной Симоновой.
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