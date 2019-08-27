Главная «ЕТВ»ПрограммыСоюз читателей

Книжный блогер: кто это?

Запись эфира от 27 августа 2019г.

    В «мировой паутине» сотни пользователей, которые делают обзоры и дают рецензии на книги. Но как из книжного червя стать популярным блогером? Можно ли превратить хобби в бизнес, приносящий не только бесплатные книги и лайки, но и реальные деньги? И как читать так, чтобы регулярно выдавать посты для социальных сетей — обсудим в программе «Союз читателей» вместе с книжным блогером Яной Кириченко и сотрудником библиотеки Белинского Екатериной Симоновой.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Теги:
    книга, блогер, интернет

    Новое и интересное

    «Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
    Город
    «Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
    Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
    Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
    05 сентября в 19:30
    С Олег Лоевский
    Сумма мнений Σ
    День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
    День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
    От Светланы Зенковой
    Технологии, покоряющие горы
    Городские истории
    Технологии, покоряющие горы
    Современный человек выдержит огонь, воду и медные трубы, но только при условии, что все это он сможет немедленно выложить в интернет.