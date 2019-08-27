Книжный блогер: кто это?

В « мировой паутине» сотни пользователей , которые делают обзоры и дают рецензии на книги. Но как из книжного червя стать популярным блогером? Можно ли превратить хобби в бизнес , приносящий не только бесплатные книги и лайки , но и реальные деньги? И как читать так , чтобы регулярно выдавать посты для социальных сетей — обсудим в программе « Союз читателей» вместе с книжным блогером Яной Кириченко и сотрудником библиотеки Белинского Екатериной Симоновой.