«Онтология сквера»
Запись эфира от 20 августа 2019г.
В Екатеринбурге презентовали сборник «Онтология сквера». В нем не только о событиях у Драмтеатра, а еще о любимом городе, гражданском обществе и героях нашего времени. Роман Сенчин собрал под одной обложкой 22 уральских автора: Евгений Касимов, Надежда Колтышева, Ярослава Пулинович, Олег Богаев, Андрей Ильенков, Инна Домрачева, Руслан Комадей, Константин Комаров, Александра Аксенова. Будем читать стихи и говорить как город влияет на поэтов в программе «Союз читателей» в 19:30
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