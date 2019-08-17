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«Онтология сквера»

Запись эфира от 20 августа 2019г.

    В Екатеринбурге презентовали сборник «Онтология сквера». В нем не только о событиях у Драмтеатра, а еще о любимом городе, гражданском обществе и героях нашего времени. Роман Сенчин собрал под одной обложкой 22 уральских автора: Евгений Касимов, Надежда Колтышева, Ярослава Пулинович, Олег Богаев, Андрей Ильенков, Инна Домрачева, Руслан Комадей, Константин Комаров, Александра Аксенова. Будем читать стихи и говорить как город влияет на поэтов в программе «Союз читателей» в 19:30
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Ярослава Пулинович
    Константин Комаров
    Александра Аксенова
    Теги:
    Скверная история, стихи, сквер у Драмтеатра, митинг, протест, литература, Ярослава Пулинович, Константин Комаров, Александра Аксенова

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