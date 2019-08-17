В Екатеринбурге презентовали сборник « Онтология сквера». В нем не только о событиях у Драмтеатра , а еще о любимом городе , гражданском обществе и героях нашего времени. Роман Сенчин собрал под одной обложкой 22 уральских автора: Евгений Касимов , Надежда Колтышева , Ярослава Пулинович , Олег Богаев , Андрей Ильенков , Инна Домрачева , Руслан Комадей , Константин Комаров , Александра Аксенова. Будем читать стихи и говорить как город влияет на поэтов в программе « Союз читателей» в 19:30