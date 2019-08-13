Книжки малышкам

Ни Чуковским едины: филолог , писатель и нейропсихолог расскажут , как выбрать книги для самых маленьких. В каких ситуациях стоит обращать внимание на возрастной ценз , а в каких — нет. О современных иллюстрациях , авторах и пользе народных сказок. Поговорим с сотрудником библиотеки имени Крапивина Иваном Санниковым , клиническим психологом Светланой Рабинович и детским писателем Алексеем Лисаченко.