Книжки малышкам
Запись эфира от 13 августа 2019г.
Ни Чуковским едины: филолог, писатель и нейропсихолог расскажут, как выбрать книги для самых маленьких. В каких ситуациях стоит обращать внимание на возрастной ценз, а в каких — нет. О современных иллюстрациях, авторах и пользе народных сказок. Поговорим с сотрудником библиотеки имени Крапивина Иваном Санниковым, клиническим психологом Светланой Рабинович и детским писателем Алексеем Лисаченко.
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