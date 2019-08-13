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Книжки малышкам

Запись эфира от 13 августа 2019г.

    Ни Чуковским едины: филолог, писатель и нейропсихолог расскажут, как выбрать книги для самых маленьких. В каких ситуациях стоит обращать внимание на возрастной ценз, а в каких — нет. О современных иллюстрациях, авторах и пользе народных сказок. Поговорим с сотрудником библиотеки имени Крапивина Иваном Санниковым, клиническим психологом Светланой Рабинович и детским писателем Алексеем Лисаченко.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Теги:
    книги, дети, психология, развлечения

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