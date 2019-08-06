Японская литература
Запись эфира от 06 августа 2019г.
Чтобы читать, понимать и любить японскую литературу, нужно помнить об особенностях восточных традиций: замедленное действие и открытый финал, а также особое отношение к теме смерти. Какие еще тонкости важно знать? — обсудим с экспертами. Японовед Марина Голомидова расскажет с каких авторов стоит начать знакомство с японской литературой и познакомит со своей новой книгой для детей, а Мария Голомидова, которая живет в Токио расскажет что японцы находят в русской литературе.
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