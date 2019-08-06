Японская литература

Чтобы читать , понимать и любить японскую литературу , нужно помнить об особенностях восточных традиций: замедленное действие и открытый финал , а также особое отношение к теме смерти. Какие еще тонкости важно знать? — обсудим с экспертами. Японовед Марина Голомидова расскажет с каких авторов стоит начать знакомство с японской литературой и познакомит со своей новой книгой для детей , а Мария Голомидова , которая живет в Токио расскажет что японцы находят в русской литературе.