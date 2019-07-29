Феномен «Гарри Поттера»
Запись эфира от 30 июля 2019г.
- Данила Хейфец, 30 июляУ вас не идёт трансляция
Некогда неизвестная учительница из Эдинбурга отмечает день рождения. Какой подарок всему миру сделала Джоан Роулинг, написав сагу о Гарри Поттере? Кто такие «кидалты», зачитывающиеся сагой? О философии, религии и этике в книге о сироте.
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