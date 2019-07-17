Из жизни «толстяков»

Редакторы и авторы толстого литературного журнала « Дружба народов» приехали в Екатеринбурга , чтобы дать несколько мастер-классов начинающим писателям. Можно ли научить писать гениальные тексты? И как сегодня « толстяки» популяризируют современные произведения — обсудим с гостями в студии: главным редактором журнала « Дружба народов» Сергеем Надеевым , поэтом Галиной Климовой и писателем Ольгой Брейнингер.