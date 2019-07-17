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Из жизни «толстяков»

Запись эфира от 23 июля 2019г.

    Редакторы и авторы толстого литературного журнала «Дружба народов» приехали в Екатеринбурга, чтобы дать несколько мастер-классов начинающим писателям. Можно ли научить писать гениальные тексты? И как сегодня «толстяки» популяризируют современные произведения — обсудим с гостями в студии: главным редактором журнала «Дружба народов» Сергеем Надеевым, поэтом Галиной Климовой и писателем Ольгой Брейнингер.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Теги:
    фестиваль, учеба, семинар, поэт, писатель, журналы, журнал Урал, книги

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