Из жизни «толстяков»
Запись эфира от 23 июля 2019г.
Редакторы и авторы толстого литературного журнала «Дружба народов» приехали в Екатеринбурга, чтобы дать несколько мастер-классов начинающим писателям. Можно ли научить писать гениальные тексты? И как сегодня «толстяки» популяризируют современные произведения — обсудим с гостями в студии: главным редактором журнала «Дружба народов» Сергеем Надеевым, поэтом Галиной Климовой и писателем Ольгой Брейнингер.
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