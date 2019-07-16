Море и книги

Подготовка к летнему отпуску должна начинаться… в книжном магазине. Какие издания положить с собой в чемодан , чтобы почитать на море для настроения; какие художественные романы лучше всего заменят путеводители по миру; и какие невероятные маршруты можно пройти вместе с героями книг; Составим рейтинг 2019 года летнего чтения для дальних странствий вместе с экспертами: путешественницей Светланой Лебедевой и сотрудником библиотеки Белинского Еленой Голуб. Но если отпуск вам не светит , то есть вариант погрузиться не в море , а в чтение про заморские страны.