Море и книги
Запись эфира от 16 июля 2019г.
Подготовка к летнему отпуску должна начинаться… в книжном магазине. Какие издания положить с собой в чемодан, чтобы почитать на море для настроения; какие художественные романы лучше всего заменят путеводители по миру; и какие невероятные маршруты можно пройти вместе с героями книг; Составим рейтинг 2019 года летнего чтения для дальних странствий вместе с экспертами: путешественницей Светланой Лебедевой и сотрудником библиотеки Белинского Еленой Голуб. Но если отпуск вам не светит, то есть вариант погрузиться не в море, а в чтение про заморские страны.
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