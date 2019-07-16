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Море и книги

Запись эфира от 16 июля 2019г.

    Подготовка к летнему отпуску должна начинаться… в книжном магазине. Какие издания положить с собой в чемодан, чтобы почитать на море для настроения; какие художественные романы лучше всего заменят путеводители по миру; и какие невероятные маршруты можно пройти вместе с героями книг; Составим рейтинг 2019 года летнего чтения для дальних странствий вместе с экспертами: путешественницей Светланой Лебедевой и сотрудником библиотеки Белинского Еленой Голуб. Но если отпуск вам не светит, то есть вариант погрузиться не в море, а в чтение про заморские страны.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Светлана Лебедева
    Теги:
    книги, литература, Библиотека Белинского, отпуск, путешествие, путеводитель, курорт, чтение, отдых , Светлана Лебедева

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