«Несметная полка»: вспоминаем уральских писателей
Запись эфира от 09 июля 2019г.
Каких уральских писателей вы можете назвать, кроме Бажова и Мамина-Сибиряка? В библиотеке Белинского стартовал проект «Несметная полка», в котором авторы вспоминают уральских писателей советского времени — незаслуженно забытых в 21 веке. И предлагают перечитать их истории: расследование гибели дятловцев глазами современника трагедии, охотничьи рассказы или самый честный, по мнению критиков, роман о блокаде Ленинграда. Но все эти Книги объединяет «уральский код». Почему истории, написанные десятки лет назад, актуальны до сих пор и ждут переиздания? обсудим в программе «Союз читателей»
Гости студии:
Евгений Иванов — инициатор проекта Несметная полка
Елена Соловьева — писатель, сотрудник
Анатолий Гагарин — поэт, сын уральского писателя Станислава Гагарина
Новое и интересное
Бывшие
События
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
Гости Екатеринбурга
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