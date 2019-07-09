«Несметная полка»: вспоминаем уральских писателей

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Гости студии: Евгений Иванов — инициатор проекта Несметная полка Елена Соловьева — писатель , сотрудник Анатолий Гагарин — поэт , сын уральского писателя Станислава Гагарина

Каких уральских писателей вы можете назватькроме Бажова и Мамина-Сибиряка? В библиотеке Белинского стартовал проектНесметная полка», в котором авторы вспоминают уральских писателей советского времени — незаслуженно забытых в 21 веке. И предлагают перечитать их истории: расследование гибели дятловцев глазами современника трагедииохотничьи рассказы или самый честныйпо мнению критиковроман о блокаде Ленинграда. Но все эти Книги объединяетуральский код». Почему историинаписанные десятки лет назадактуальны до сих пор и ждут переиздания? обсудим в программеСоюз читателей»