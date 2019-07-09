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«Несметная полка»: вспоминаем уральских писателей

Запись эфира от 09 июля 2019г.

    Каких уральских писателей вы можете назвать, кроме Бажова и Мамина-Сибиряка? В библиотеке Белинского стартовал проект «Несметная полка», в котором авторы вспоминают уральских писателей советского времени — незаслуженно забытых в 21 веке. И предлагают перечитать их истории: расследование гибели дятловцев глазами современника трагедии, охотничьи рассказы или самый честный, по мнению критиков, роман о блокаде Ленинграда. Но все эти Книги объединяет «уральский код». Почему истории, написанные десятки лет назад, актуальны до сих пор и ждут переиздания? обсудим в программе «Союз читателей»
    Гости студии:
    Евгений Иванов — инициатор проекта Несметная полка
    Елена Соловьева — писатель, сотрудник
    Анатолий Гагарин — поэт, сын уральского писателя Станислава Гагарина
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Евгений Иванов
    Елена Соловьева
    Анатолий Гагарин
    Теги:
    перевал Дятлова, Екатеринбург, Урал , издательство, библиотека, Библиотека Белинского, литература, писатели, Евгений Иванов, Елена Соловьева, Анатолий Гагарин

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