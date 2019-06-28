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«Алиса в стране чудес»

Запись эфира от 02 июля 2019г.

    Историю, написанную более 150 лет назад, до сих пор интересно читать и детям, и взрослым, и филологам, и физикам, и психотерапевтам. О скрытых смыслах и диагнозах героев этой книги поговорим в эфире ЕТВ.
    Гости студии:
    Алексей Маркин, преподаватель УрФУ, кандидат филологических наук
    Алексей Кислов, преподаватель УрФу, кандидат философских наук
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Теги:
    УрФУ, библиотека, книги, чтение, психиатрия

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