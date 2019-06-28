«Алиса в стране чудес»
Запись эфира от 02 июля 2019г.
Историю, написанную более 150 лет назад, до сих пор интересно читать и детям, и взрослым, и филологам, и физикам, и психотерапевтам. О скрытых смыслах и диагнозах героев этой книги поговорим в эфире ЕТВ.
Гости студии:
Алексей Маркин, преподаватель УрФУ, кандидат филологических наук
Алексей Кислов, преподаватель УрФу, кандидат философских наук
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