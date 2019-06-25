Книги и еда
Запись эфира от 25 июня 2019г.
Книги о еде. Как часто вы читали описание обедов в книгах и летели к холодильнику, сметая все, что там есть?
Кто из русских классиков был самым первым гурманом, кого читать на голодный желудок не рекомендуется. Обсуждаем в эфире ЕТВ.
Гости студии:
Яков Можаев — писатель, гурман
Дмитрий Поляков — фотограф еды
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