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Книги и еда

Запись эфира от 25 июня 2019г.

    Книги о еде. Как часто вы читали описание обедов в книгах и летели к холодильнику, сметая все, что там есть?
    Кто из русских классиков был самым первым гурманом, кого читать на голодный желудок не рекомендуется. Обсуждаем в эфире ЕТВ.
    Гости студии:
    Яков Можаев — писатель, гурман
    Дмитрий Поляков — фотограф еды
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Яков Можаев
    Теги:
    повар, еда, библиотека, чтение, книги, Яков Можаев

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