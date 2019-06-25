Книги и еда

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Кто из русских классиков был самым первым гурманом , кого читать на голодный желудок не рекомендуется. Обсуждаем в эфире ЕТВ.

Гости студии:

Яков Можаев — писатель , гурман

Дмитрий Поляков — фотограф еды

Книги о еде. Как часто вы читали описание обедов в книгах и летели к холодильникусметая всечто там есть?