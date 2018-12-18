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Миссис Евразия 2018

Запись эфира от 20 декабря 2018г.

    Миссис Евразия — это проект для прекрасных мам нашего региона. Это репетиции, занятия с профессионалами, благотворительные акции. Миссис Евразия 2018 и организатор конкурса о том, как это было
    Ведущие:
    Маргарита Гордеева
    Гости:
    Теги:
    конкурс красоты, красота, Миссис Екатеринбург

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