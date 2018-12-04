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Возраст — это возможности. Конкурс красоты 50+

Запись эфира от 06 декабря 2018г.

    Конкурс красоты для тех кому за 50. Мистера и Миссис серебряного возраста не выбирали, ведь главная победа — это победа над собой. Как родился этот удивительный конкурс и что он дал его участникам, говорим на ЕТВ.

    Гости студии:


    Наталья Кадешникова, организатор и идейный вдохновитель конкурса«МИСС И МИСТЕР KOMUZA 50+»;

    Елена Лашко — эксперт по стилю.

    Ведущие:
    Ольга Новгородова
    Гости:
    Теги:
    красота, конкурс красоты, конкурс, пенсионер, пенсионерка

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