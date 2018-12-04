Возраст — это возможности. Конкурс красоты 50+
Запись эфира от 06 декабря 2018г.
Конкурс красоты для тех кому за 50. Мистера и Миссис серебряного возраста не выбирали, ведь главная победа — это победа над собой. Как родился этот удивительный конкурс и что он дал его участникам, говорим на ЕТВ.
Гости студии:
Наталья Кадешникова, организатор и идейный вдохновитель конкурса«МИСС И МИСТЕР KOMUZA 50+»;
Елена Лашко — эксперт по стилю.
Гости студии:
Наталья Кадешникова, организатор и идейный вдохновитель конкурса«МИСС И МИСТЕР KOMUZA 50+»;
Елена Лашко — эксперт по стилю.
Новое и интересное
Красота в промышленных масштабах. Девушки «Иннопрома-2018»
События
Восхищаемся умницами и красавицами.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Любовь к сварке
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.