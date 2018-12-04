Конкурс красоты для тех кому за 50. Мистера и Миссис серебряного возраста не выбирали , ведь главная победа — это победа над собой. Как родился этот удивительный конкурс и что он дал его участникам , говорим на ЕТВ.



Гости студии:





Наталья Кадешникова , организатор и идейный вдохновитель конкурса«МИСС И МИСТЕР KOMUZA 50+»;



Елена Лашко — эксперт по стилю.



