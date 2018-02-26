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Бюстгальтер, милый мой бюстгальтер

Запись эфира от 27 февраля 2018г.

    Неправильно подобранный бюстгальтер может испортить в лучшем случае настроение, в худшем — здоровье. И это не шутки. Есть целая наука, как правильно подобрать белье, чтобы оно было комфортным, при этом подчеркивало все женские прелести.
    В Екатеринбурге такие профессионалы есть.
    Елена Минза — специалист фирмы «Brastyling» — в эфире ЕТВ расскажет и покажет, на что обращать внимание при подборе нижнего белья. Задавайте вопросы.
    Ведущие:
    Ольга Новгородова
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