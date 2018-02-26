Бюстгальтер, милый мой бюстгальтер

Неправильно подобранный бюстгальтер может испортить в лучшем случае настроение , в худшем — здоровье. И это не шутки. Есть целая наука , как правильно подобрать белье , чтобы оно было комфортным , при этом подчеркивало все женские прелести.

В Екатеринбурге такие профессионалы есть.

Елена Минза — специалист фирмы « Brastyling» — в эфире ЕТВ расскажет и покажет , на что обращать внимание при подборе нижнего белья. Задавайте вопросы.