Бюстгальтер, милый мой бюстгальтер
Запись эфира от 27 февраля 2018г.
Неправильно подобранный бюстгальтер может испортить в лучшем случае настроение, в худшем — здоровье. И это не шутки. Есть целая наука, как правильно подобрать белье, чтобы оно было комфортным, при этом подчеркивало все женские прелести.
В Екатеринбурге такие профессионалы есть.
Елена Минза — специалист фирмы «Brastyling» — в эфире ЕТВ расскажет и покажет, на что обращать внимание при подборе нижнего белья. Задавайте вопросы.
В Екатеринбурге такие профессионалы есть.
Елена Минза — специалист фирмы «Brastyling» — в эфире ЕТВ расскажет и покажет, на что обращать внимание при подборе нижнего белья. Задавайте вопросы.
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