Минздрав заберет права у наркоманов
Запись эфира от 05 августа 2019г.
В воскресенье утром в центре Екатеринбурга произошла страшная авария — водитель Kia не справился с управлением и протаранил две машины. Погибли водитель и пассажир такси. Предполагают, что виновник ДТП был в состоянии наркотического опьянения.
Между тем, в Минздраве лежит на подписи приказ, ужесточающий прохождение медицинского осмотра выпускников автошкол перед получением прав. Поможет ли эта мера навести порядок на дорогах? Обсуждаем с наркологами.
В студии:
Антон Поддубный, главврач областной наркологической больницы,
Олег Забродин, главный нарколог Свердловской области.
Фото — е1.ru
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