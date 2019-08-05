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Минздрав заберет права у наркоманов

Запись эфира от 05 августа 2019г.

    В воскресенье утром в центре Екатеринбурга произошла страшная авария — водитель Kia не справился с управлением и протаранил две машины. Погибли водитель и пассажир такси. Предполагают, что виновник ДТП был в состоянии наркотического опьянения.
    Между тем, в Минздраве лежит на подписи приказ, ужесточающий прохождение медицинского осмотра выпускников автошкол перед получением прав. Поможет ли эта мера навести порядок на дорогах? Обсуждаем с наркологами.

    В студии:
    Антон Поддубный, главврач областной наркологической больницы,
    Олег Забродин, главный нарколог Свердловской области.

    Фото — е1.ru

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Олег Забродин
    Антон Поддубный
    Теги:
    наркотики, наркомания, аварии, ДТП, Олег Забродин, Антон Поддубный

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