Минздрав заберет права у наркоманов

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Между тем , в Минздраве лежит на подписи приказ , ужесточающий прохождение медицинского осмотра выпускников автошкол перед получением прав. Поможет ли эта мера навести порядок на дорогах? Обсуждаем с наркологами.





В студии:

Антон Поддубный , главврач областной наркологической больницы, Олег Забродин , главный нарколог Свердловской области.





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В воскресенье утром в центре Екатеринбурга произошла страшная авария — водитель Kia не справился с управлением и протаранил две машины. Погибли водитель и пассажир такси. Предполагаютчто виновник ДТП был в состоянии наркотического опьянения.