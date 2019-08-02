Как лечат наркоманию в колониях?
Ведущие:
Гости:
В Свердловской области отбывают уголовное наказание большое количество
наркозависимых. Их число неизменно растет. Например, в ФКУ ИК-6 на 18.07.2019 отбывают уголовное наказание 876 осужденных женщин, из них 408 женщин за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Кто и как им помогает избавиться от наркозависимости? Как выстроено взаимодействие с общественными организациями в плане помощи наркозависимым? Ответы ищем в эфире программы «Переломка».
В студии:
Клара Бабина, врач-психиатр ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России,
Алексей Кривенко, заместитель начальника МСЧ-66 ФСИН России,
Вера Коваленко, руководитель фонда «Новая жизнь».
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