Как лечат наркоманию в колониях?

В Свердловской области отбывают уголовное наказание большое количество

наркозависимых. Их число неизменно растет. Например , в ФКУ ИК-6 на 18.07.2019 отбывают уголовное наказание 876 осужденных женщин , из них 408 женщин за преступления , связанные с незаконным оборотом наркотиков. Кто и как им помогает избавиться от наркозависимости? Как выстроено взаимодействие с общественными организациями в плане помощи наркозависимым? Ответы ищем в эфире программы « Переломка».





В студии:

Клара Бабина , врач-психиатр ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России,

Алексей Кривенко , заместитель начальника МСЧ-66 ФСИН России ,