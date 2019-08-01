По шагам. Как работает 12-шаговая программа?
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Шаг за шагом — от признания своего бессилия перед зависимостью до возмещения вреда всем, кому когда-то его причинили. 12-шаговую программу анонимных наркоманов называют самой эффективной техникой выздоровления в мире. Как она работает? Какие шаги самые важные и какие самые сложные? Что значит — «написать шаг»? Ответы на эти и другие вопросы ищем в эфире программы «Переломка».
В студии:
Андрей Калмыков, руководитель постлечебной программы,
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