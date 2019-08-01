Как не «сорваться» и остаться трезвым?
Ведущие:
Гости:
Почему больше половины выпускников реабилитационных центров для наркозависимых рано или поздно возвращаются обратно? Три самых распространенных ошибки, которые мешают выздоравливающим жить в трезвости? Можно ли поменять привычки, не изменив окружения? Ответы на эти и многие другие вопросы говорим в эфире программы «Переломка».
В студии:
Андрей Калмыков, руководитель постлечебной программы «Урал без наркотиков»,
Игорь Шабуров, участник постлечебной программы.
Фото Torange.biz
У вас есть, о чем спросить?
Задавайте вопросы и пишите свои комментарии по теме репортажа и мы обсудим их в прямом эфире.
Новое и интересное
Екатеринбург другими глазами: «Я узнаю ваш город по кофе»
Городские истории
Преподаватель английского из Индонезии рассказывает, как оккупировала уральские кофейни и подсела на сладкое.
Зрелище
Как нам пережить марафон Европа-Азия
Сумма мнений Σ
Европа-Азия
«По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
Городские истории
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — о жизни и работе.