Как не «сорваться» и остаться трезвым?

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В студии:

Андрей Калмыков , руководитель постлечебной программы « Урал без наркотиков», Игорь Шабуров , участник постлечебной программы.





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Почему больше половины выпускников реабилитационных центров для наркозависимых рано или поздно возвращаются обратно? Три самых распространенных ошибкикоторые мешают выздоравливающим жить в трезвости? Можно ли поменять привычкине изменив окружения? Ответы на эти и многие другие вопросы говорим в эфире программыПереломка».