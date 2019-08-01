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Как не «сорваться» и остаться трезвым?

Ведущие:
Оксана Маклакова
Гости:
Почему больше половины выпускников реабилитационных центров для наркозависимых рано или поздно возвращаются обратно? Три самых распространенных ошибки, которые мешают выздоравливающим жить в трезвости? Можно ли поменять привычки, не изменив окружения? Ответы на эти и многие другие вопросы говорим в эфире программы «Переломка».

В студии:
Андрей Калмыков, руководитель постлечебной программы «Урал без наркотиков»,
Игорь Шабуров, участник постлечебной программы.

Фото Torange.biz
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