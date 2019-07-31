Подростковая наркомания. Причины и риски
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Во время летних каникул в загородных лагерях Екатеринбурга проводилась большая и комплексная работа по выявлению и профилактике наркозависимости у подростков. Какие службы приняли в ней участие? Как определить, кто попадает в группу риска? Об этом и многом другом говорим в эфире «Переломки».
В студии:
Александра Шишминцева, региональный куратор молодежного международного проекта «Танцуй ради жизни»,
Екатерина Лашевская, главный специалист Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга,
Анна Семёнова, клинический психолог МАУ «Городской центр медицинской профилактики».
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