Подростковая наркомания. Причины и риски

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В студии:

Александра Шишминцева , региональный куратор молодежного международного проекта « Танцуй ради жизни», Екатерина Лашевская , главный специалист Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга , Анна Семёнова , клинический психолог МАУ « Городской центр медицинской профилактики».

Во время летних каникул в загородных лагерях Екатеринбурга проводилась большая и комплексная работа по выявлению и профилактике наркозависимости у подростков. Какие службы приняли в ней участие? Как определитькто попадает в группу риска? Об этом и многом другом говорим в эфиреПереломки».