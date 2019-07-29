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«Легкие» и «тяжелые» наркотики. И другие мифы о веществах

Ведущие:
Оксана Маклакова
Гости:
Почему наркологи не верят в разделение наркотиков на легкие и тяжелые? Как те или иные вещества отражаются на внешнем виде? Как меняется наркосцена? К каким последствиям может привести употребление психоактивных веществ?

В студии:
Александр Амбражейчик, заведующий отделением медицинской реабилитации № 1 ОНБ, врач психиатр-нарколог;

Рутам Хасанов, равный консультант реабилитационного центра «Урал без наркотиков».

Теги:
наркомания, нарколог, наркотики
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