Жизнь после реабилитации
Запись эфира от 29 июля 2019г.
Как вернуться в нормальную жизнь после долгих лет употребления и реабилитации? Какую роль в ресоциализации наркозависимых играют родственники, а какая миссия ложится на социальные службы? Кто готов взять на работу выпускников реабилитационного центра и как решить вопрос с жильем? Ответы искали в студии ЕТВ.
В студии ЕТВ:
Дмитрий Кадейкин, бывший наркозависимый,
Игорь Королёв, бывший наркозависимый,
Андрей Фегельхеймер, директор строительной компании,
Антон Поддубный, главврач областной наркологической больницы.
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