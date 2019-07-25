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Жизнь после реабилитации

Запись эфира от 29 июля 2019г.

    Как вернуться в нормальную жизнь после долгих лет употребления и реабилитации? Какую роль в ресоциализации наркозависимых играют родственники, а какая миссия ложится на социальные службы? Кто готов взять на работу выпускников реабилитационного центра и как решить вопрос с жильем? Ответы искали в студии ЕТВ.

    В студии ЕТВ:

    Дмитрий Кадейкин, бывший наркозависимый,

    Игорь Королёв, бывший наркозависимый,

    Андрей Фегельхеймер, директор строительной компании,

    Антон Поддубный, главврач областной наркологической больницы.

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Антон Поддубный
    Теги:
    наркомания, наркотики, Антон Поддубный

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