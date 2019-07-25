Жизнь после реабилитации

Как вернуться в нормальную жизнь после долгих лет употребления и реабилитации? Какую роль в ресоциализации наркозависимых играют родственники, а какая миссия ложится на социальные службы? Кто готов взять на работу выпускников реабилитационного центра и как решить вопрос с жильем? Ответы искали в студии ЕТВ.

В студии ЕТВ:

Дмитрий Кадейкин, бывший наркозависимый,

Игорь Королёв, бывший наркозависимый,

Андрей Фегельхеймер, директор строительной компании,

Антон Поддубный, главврач областной наркологической больницы.