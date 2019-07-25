Социальная реклама и наркотики
Ведущие:
Гости:
Работает ли социальная реклама против наркотиков? Как убедить юных и неглупых не пробовать наркотики? Как юные авторы социальной рекламы в поддержку ЗОЖ становятся «амбассадорами» трезвой жизни? Ответы на эти и многие другие вопросы в студии ЕТВ.
Гости эфира:
Юлия Касимова, председатель Комитета по молодежной политике,
Екатерина Лашевская, детский психолог,
Павел Койнов, магистр по спец-ти «Специалист по работе с молодежью»,
Софья Рогина, один из победителей конкурсов проекта «Выбираю жизнь».
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