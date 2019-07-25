Социальная реклама и наркотики

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Гости эфира:

Юлия Касимова , председатель Комитета по молодежной политике ,

Екатерина Лашевская , детский психолог ,

Павел Койнов , магистр по спец-ти « Специалист по работе с молодежью»,

Софья Рогина , один из победителей конкурсов проекта « Выбираю жизнь».



Работает ли социальная реклама против наркотиков? Как убедить юных и неглупых не пробовать наркотики? Как юные авторы социальной рекламы в поддержку ЗОЖ становятсяамбассадорами» трезвой жизни? Ответы на эти и многие другие вопросы в студии ЕТВ.