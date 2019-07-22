Как не воспитать наркомана?

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Об этом и многом другом говорим в студии:

Олег Забродин , главный внештатный нарколог Свердловской области,

Юлия Дерягина , руководитель центра помощи « Форпост»,

Ольга Махнева , директор центра медиации.

Наркозависимость — болезнькоторая в большинстве случаеввырастает» из проблем в семье. Какие ошибки родителей могут подтолкнуть ребенка к употреблению наркотиков? О чем можно и о чем нельзя говорить?