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Как не воспитать наркомана?

Запись эфира от 15 июля 2019г.

    Наркозависимость — болезнь, которая в большинстве случаев «вырастает» из проблем в семье. Какие ошибки родителей могут подтолкнуть ребенка к употреблению наркотиков? О чем можно и о чем нельзя говорить?

    Об этом и многом другом говорим в студии:
    Олег Забродин, главный внештатный нарколог Свердловской области,
    Юлия Дерягина, руководитель центра помощи «Форпост»,
    Ольга Махнева, директор центра медиации.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Ольга Махнева
    Олег Забродин
    Теги:
    Ольга Махнева, Олег Забродин

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