Как не воспитать наркомана?
Запись эфира от 15 июля 2019г.
Наркозависимость — болезнь, которая в большинстве случаев «вырастает» из проблем в семье. Какие ошибки родителей могут подтолкнуть ребенка к употреблению наркотиков? О чем можно и о чем нельзя говорить?
Об этом и многом другом говорим в студии:
Олег Забродин, главный внештатный нарколог Свердловской области,
Юлия Дерягина, руководитель центра помощи «Форпост»,
Ольга Махнева, директор центра медиации.
Новое и интересное
«По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
Городские истории
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — о жизни и работе.
Народное благоустройства
Феномен «Гарри Поттера»
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.