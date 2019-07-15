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Ночь городских инициатив. Кто, зачем и почему?

Запись эфира от 17 июля 2019г.

    «Ночь городских инициатив» — это площадка для диалога между инициативами, которые меняют городскую жизнь, бизнесом и властью. Организаторы верят, что в диалоге на равных может родиться успешное сотрудничество, которое способно решить проблемы города и сделать его лучше.
    Какие инициативы будут представлены на Ночи? Как выстраивается взаимодействие между волонтерами?
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Ольга Махнева
    Олег Забродин
    Теги:
    Ольга Махнева, Олег Забродин

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