Ночь городских инициатив. Кто, зачем и почему?
Запись эфира от 17 июля 2019г.
«Ночь городских инициатив» — это площадка для диалога между инициативами, которые меняют городскую жизнь, бизнесом и властью. Организаторы верят, что в диалоге на равных может родиться успешное сотрудничество, которое способно решить проблемы города и сделать его лучше.
Какие инициативы будут представлены на Ночи? Как выстраивается взаимодействие между волонтерами?
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