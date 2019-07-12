Винить ли мужчин в женской наркомании?
Запись эфира от 22 июля 2019г.
«Начала употреблять, чтобы спасти семью» — истории наркозависимых женщин и советы экспертов. Почему среди потребителей наркотиков все больше представительниц прекрасного пола? И правда ли, что в женской наркомании чаще всего виноват мужчина?
Гости в студии:
Анна Гарбер, руководитель отделения психологической службы областной наркологической больницы,
Ольга Васева, преодолевающая зависимость.
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