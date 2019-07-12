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Винить ли мужчин в женской наркомании?

Запись эфира от 22 июля 2019г.

    «Начала употреблять, чтобы спасти семью» — истории наркозависимых женщин и советы экспертов. Почему среди потребителей наркотиков все больше представительниц прекрасного пола? И правда ли, что в женской наркомании чаще всего виноват мужчина?

    Гости в студии:
    Анна Гарбер, руководитель отделения психологической службы областной наркологической больницы,
    Ольга Васева, преодолевающая зависимость.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Теги:
    эпидемия, лечение, наркотики, наркомания

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